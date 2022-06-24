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Общество24 июня 2022 11:11

«Ночь музыки» могут провести в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском

Об этом сообщили организаторы фестиваля
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
По словам заместителя губернатора Павла Крекова, на это нужны ресурсы

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, на это нужны ресурсы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабный фестиваль «Ночь музыки» может пройти в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Об этом на пресс-конференции для журналистов рассказал заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Было бы интересно, если бы фестиваль прошел в других городах области. Очень актуально. Думаем над тем, чтобы захватить и Каменск-Уральский, и Нижний Тагил, но для этого нужны ресурсы, — рассказал Павел Креков.

А восьмой фестиваль «Ночь музыки» состоится в Екатеринбурге уже сегодня. В нем примут участие 2500 артистов. Главными хедлайнерами фестиваля стали МакSим, Найк Борзов, Ольга Серябкина, Татьяна Овсиенко, а также группы «Браво» и «АК-47». Концерты пройдут на 103 площадках. Большая часть выступлений пройдет на сценах под открытым небом, а также в заведениях в центре города. Попасть на любую площадку можно будет бесплатно.

Подробную программу «Ночи музыки» вы можете посмотреть здесь.