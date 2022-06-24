«Ночь музыки» могут провести в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, на это нужны ресурсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабный фестиваль «Ночь музыки» может пройти в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Об этом на пресс-конференции для журналистов рассказал заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Было бы интересно, если бы фестиваль прошел в других городах области. Очень актуально. Думаем над тем, чтобы захватить и Каменск-Уральский, и Нижний Тагил, но для этого нужны ресурсы, — рассказал Павел Креков.

А восьмой фестиваль «Ночь музыки» состоится в Екатеринбурге уже сегодня. В нем примут участие 2500 артистов. Главными хедлайнерами фестиваля стали МакSим, Найк Борзов, Ольга Серябкина, Татьяна Овсиенко, а также группы «Браво» и «АК-47». Концерты пройдут на 103 площадках. Большая часть выступлений пройдет на сценах под открытым небом, а также в заведениях в центре города. Попасть на любую площадку можно будет бесплатно.

Подробную программу «Ночи музыки» вы можете посмотреть здесь.