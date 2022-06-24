На фестивале выступят более 2000 музыкантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый крупный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» посетят 300 тысяч зрителей. Для них по всему городу будут работать 103 площадки. Об этом рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции для журналистов.

- В этом годы мы работаем в доковидном режиме и ожидаем около трехсот тысяч зрителей, - рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

В ней также принял участие хедлайнер «Ночи музыки» Максим Свобода.

- Мы выступали на многих фестивалях. И могу сказать, что это самый серьезный фестиваль. Самое главное, что за годы существования он не меняется в худшую сторону, все время масштабируется и приглашает молодых артистов. И, мне кажется, что с каждым годом организаторы ставят все больше площадок. В этом году их уже 103, - подчеркнул музыкант.

Подробную программу «Ночи музыки» вы можете посмотреть здесь.