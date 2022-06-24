В Екатеринбурге выросла площадь пустых площадей в офисных центрах

Стоимость офисов за год в среднем выросла больше чем на 18%. Фото: ЛИФАНЦЕВ Дмитрий

В Екатеринбурге площадь свободных площадей в офисных центрах выросла на 25 тысяч квадратных метров. Компании освобождают помещения. Об этом «Коммерсанту» рассказал аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Константин Октаев.

- В первую очередь это говорит о стремлении бизнеса снизить затраты. Возможно, часть бизнеса оптимизировала занимаемые площади, в первую очередь та, на которую непосредственно повлияли санкции, - объяснил он.

При этом они говорят о том, что в Екатеринбурге стало значительно меньше сделок по покупке офисной недвижимости. Предприниматели предпочитают аренду. Эксперты объясняют это тем, что бизнесмены не уверены в завтрашнем дне, а также увеличением стоимости офисных платежей и ставок в банках.

Стоимость офисов за год в среднем выросла больше чем на 18%. Эксперты подчеркивают, что спрос на офисы начнет восстанавливаться в июле.