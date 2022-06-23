В Екатеринбурге 24-летний парень до смерти забил соседа в подъезде

Личность подозреваемого быстро установили, ранее он был судим за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24-летний парень до смерти забил своего соседа в подъезде. Инцидент произошел в ночь на 17 июня, между молодыми людьми произошел конфликт, который привел к драке. Злоумышленник нанес своему 29-летнему оппоненту несколько ударов руками.

- Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он через непродолжительное время скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Личность подозреваемого быстро установили, ранее он был судим за кражу, парень не стал отрицать свою причастность к преступлению. Участники конфликта ранее знакомы и проживали в одном доме. До суда молодого человека заключили под стражу.