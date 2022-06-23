К 300-летию Нижнего Тагила отремонтируют подъездную дорогу к городу

Глава региона поручил городским властям не замедлять темпов, набранных при подготовке к 300-летию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле к 300-летию города будет отремонтирована подъездная дорога, которая проходит через село Николо-Павловское, сейчас трасса находится не в лучшем состоянии, и именно по ней будут прибывать гости, празднующие юбилей.

- Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что на празднование юбилея приедет представительная делегация из Екатеринбурга: весь кабинет министров, депутатский корпус и люди, болеющие за развитие Нижнего Тагила, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кроме того, глава региона поручил городским властям не замедлять темпов, набранных при подготовке к 300-летию. Основным и самым масштабным проектом сейчас является строительство моста через Нижнетагильский пруд. Также к значимой дате планируют открыть стелу «Нижний Тагил – город трудовой доблести».