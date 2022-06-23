В Екатеринбурге кондуктор украл у пассажира банковскую карту и потратил с нее деньги

Пострадавшая рассказала, что свою карту в последний раз видела в автобусе, когда оплачивала проезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 57-летний кондуктор нашел в автобусе банковскую карту пассажирки и потратил с нее деньги. В полицию обратилась 20-летняя девушка и рассказала, что с ее счета списали больше двух тысяч рублей, однако никаких покупок она не совершала.

Студентка рассказала, что заметила пропажу денег, когда зашла в приложение банка, а свою карту в последний раз видела в автобусе, когда оплачивала проезд.

- Злоумышленником действительно оказался ранее несудимый 57-летний кондуктор. Мужчина во всем признался и пояснил, что одна из пассажиров передала ему утерянную банковскую карту, а он присвоил ее себе, не сообщив руководству, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.