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Недвижимость23 июня 2022 8:13

Жители Первоуральска сидят без горячей воды больше месяца

Ее подачу коммунальщики обещали возобновить к 28 июня
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Сразу несколько улиц живут месяц без горячей воды

Сразу несколько улиц живут месяц без горячей воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу несколько улиц Первоуральска остались без горячей воды больше, чем на месяц. Ее подачу в дома прекратили еще 19 мая. Коммунальные проблемы наблюдаются в районе улиц Трубникова – Гарарина – Чкалова. Об этом сообщается на сайте управляющей компании «Дом Плюс».

Причина, по которой произошло отключение горячей воды в домах - гидравлические испытания магистральных сетей. Коммунальную проблему первоуральцев обещают решить только к вечеру 28 июня.

Напомним, в апреле жители Эльмаша остались без холодной воды. Причиной тому стала авария на электросетях.

В этом году в Екатеринбурге опрессовки проходили в четыре этапа. Они начались 17 мая. При этом, проверку трубопроводов проводили без отключения горячей воды.