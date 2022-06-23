В Кольцово привезли 120 тысяч клещей

Клещи-энтомофаги являются помощниками человека в борьбе с вредителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезли партию из 120 тысяч штук клещей-энтомофагов. Груз прибыл в аэропорт Кольцово. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Свердловской области.

- Поставки проведены с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, - говорится в сообщении.

Энтомофаги являются полезными. Эти насекомые питаются вредителями сельскохозяйственных растений. Они являются помощниками человека в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.

Ранее, в мае, в Екатеринбург привезли пять миллионов клещей-энтомофагов. Партия прибыла в аэропорт Кольцово из Москвы.