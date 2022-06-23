Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 7:35

Куйвашев поручил не сбавлять темпы благоустройства Нижнего Тагила

Также он обратил внимание на необходимость ремонта дороги к городу
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Куйвашев рассказал, что к юбилею города готовились несколько лет

Куйвашев рассказал, что к юбилею города готовились несколько лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил не снижать темпы по благоустройству Нижнего Тагила к 300-летию города. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- В юбилей Нижнего Тагила, с окончанием праздника, все преобразования не должны закончиться. Нужно выстроить логичную систему благоустройства, обустройства, развития города, - заявил глава региона.

Куйвашев рассказал, что к юбилею города готовились несколько лет. Он отметил, что одним из самых крупных проектов стал мост через Нижнетагильский пруд. Также важным событием станет открытие стелы «Нижний Тагил – город трудовой доблести». Помимо этого, в Нижнем Тагиле идет строительство и ремонт социально значимых объектов и строительство транспортной инфраструктуры.

Губернатор дал поручение отремонтировать дорогу в селе Николо-Павловское, которая ведет к Нижнему Тагилу. Именно по ней гости будут прибывать в город на юбилей.