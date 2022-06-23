В Екатеринбург доставили 11-летнюю девочку, которой выстрелили в голову из пистолета

Выстрел был сделан из травматического пистолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 23 июня в Екатеринбург на вертолете доставили 11-летнюю школьницу из Нижней Синячихи. По данным «КП-Екатеринбург», девочке выстрелили в голову из травматического пистолета.

- Девочка в тяжелом состоянии, пришлось вызывать вертолет, чтобы доставить в Екатеринбург, - сообщил источник «КП».

Ранее в Верхней Синячихе утонул 6-летний мальчик. О трагедии в полицию сообщил его друг. Ребенок воспитывался в неполной семье. Он рос с матерью. При этом на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоял.