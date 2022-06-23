Урал стал лидером по числу квадратных метров жилья, которое можно построить

Сегодня на Урале в процессе строительства находится около 3,5 миллиона квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минстрой России оценил потенциал регионов по сдаче нового жилья в ближайшие два-три года. Свердловская область стала лидером по градостроительному потенциалу. На Урале можно построить 29 миллионов квадратных метров жилья, сообщает департамент информационной политики.

- В ближайшие два-три года застройщиками в соответствии с действующими градостроительными планами могут быть получены разрешения на строительство порядка 236 миллионов квадратных метров жилья, - рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин о цифрах по стране.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков отмечал, что развитие жилищного строительства зависит от обеспеченности застройщиков необходимой документацией и взаимодействия с органами власти.

Сегодня на Урале в процессе строительства находится около 3,5 миллиона квадратных метров жилья. С января по май в Свердловской области построили почти миллион «квадратов».

Ранее стало известно, что в Свердловской области в 2021 году были построены рекордные 2,9 миллиона квадратных метров жилья. Это на 18% превышает показатели прошлого года.