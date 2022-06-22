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Происшествия22 июня 2022 16:20

На дублере Сибирского тракта 58-летний водитель на скорости влетел в грузовик и погиб

ДТП произошло вечером 22 июня
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Легковушка съехала в кювет. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Легковушка съехала в кювет. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на 12 километре дублера Сибирского тракта произошло смертельное ДТП. Как сообщает городская Госавтонспекция, 22 июня в 17:00 мужчина за рулем Ford Fосus на скорости влетел в припаркованный грузовик MAN с полуприцепом. В результате столкновения легковушка съехала в кювет.

- 58-летний водитель автомашины «Ford Fосus», от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному ДТП. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному ДТП. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водитель грузовика рассказал, что остановился у обочины, чтобы отдохнуть. Позже он почувствовал сильный удар в заднюю часть машины. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному ДТП.