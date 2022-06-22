Депутаты Нижнего Тагила предложили наградить мэра за заслуги перед регионом

Знак отличия вручают за особые заслуги или достижения в сфере социально-экономического развития региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле депутаты предложил наградить мэра Владислава Пинаева знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Такое решение парламентарии приняли на шестьдесят седьмом заседании Нижнетагильской городской думы. Знак отличия вручают за особые заслуги или достижения в сфере социально-экономического развития региона. Кроме того, награду дают за мужество, смелость и отвагу.

Ранее, в марте 2022 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Затем главу столицы Урала наградил президент России Владимир Путин. Он присвоил ему медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».