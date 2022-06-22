Витя из «АК-47»снимется в сериале вместе с Михаилом Галустяном

Съемки в Геленджике начались 19 июня. Фото: «ТНТ»

Рэпер из Березовского Витя «АК-47» снимется во втором сезоне сериала «Отпуск» вместе с Михаилом Галустяном. Для музыканта это будет дебют в большом кино. Об этом сообщает «ТНТ».

- В новых сериях зрители вновь увидятся с семьями «северян» и «южан», которые встречаются раз в году, чтобы провести вместе незабываемый отпуск в гестхаусе дяди Бори, - говорится в сообщении.

Съемки в Геленджике начались 19 июня. Также в сериале примут участие Павел Майков, Демис Карибидис, Валя Карнавал, Юлия Подозеровв, Кузьмв Сапрыкин, Катрин Асси и другим актеры. Режиссером новых 20 эпизодов станет Андрей Элинсон, который работал над стендап-сериалом «Стас» и комедией «Две девицы на мели».

Создатели сериала обещают, что в каждой серии будет визуальный аттракцион. Например, Мишу Галустяна попытаются сжечь. А личную машину Вити из «АК-47» попытаются сбросить с обрыва.