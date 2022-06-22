Житель Екатеринбурга подарил лжесиловикам 300 тысяч рублей

Потерпевший рассказал полицейским, что на него было оказано психологическое воздействие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 38-летний местный житель доверился мошенникам и отдал им 329 тысяч рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- Заявитель пояснил полицейским, что ему позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником кредитной организации, клиентом которой он является. Лжеспециалист заявил, что на имя собеседника подана заявка на кредит, - говорится в сообщении.

При этом аферист убедил горожанина, что для аннулирования займа ему нужно самому пойти и оформить кредит. Затем потерпевшего перевели на неизвестного мужчину, представившегося сотрудником правоохранительных органов.

Лжесиловик заявил, что ведется расследование в отношении мошенников. Также он подчеркнул, что мужчине надо следовать инструкциям специалиста, разговаривавшего с ним ранее, чтобы помочь изобличить возможных преступников.

Горожанин согласился. В банке он взял кредит. После этого аферисты заявили, что мужчина должен перевести деньги «безопасный» счет. Потерпевший это и сделал. После всех операций, когда звонки прекратились, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Потерпевший рассказал полицейским, что слышал о подобных видах телефонного мошенничества, но на него было оказано психологическое воздействие. По словам горожанина, он не мог объективно воспринимать происходящее. Стражи порядка завели уголовное дело.