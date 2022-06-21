В Нижнем Тагиле развернут военный эвакогоспиталь в парке Бондина

Он будет работать с 22 по 24 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле в честь годовщины начала Великой Отечественной войны развернут с 22 по 24 июня с 12:00 до 15:00 в парке Бондина военный «Эвакогоспиталь 1941». Как сообщает городская Администрация, желающие смогут прочувствовать там атмосферу военных лет.

- Нелегкий быт и трудовые будни тагильских медиков 1941 года станут чуть ближе и понятнее для посетителей мероприятия. Кроме того, студенты, участвующие в акции, расскажут о подвиге десантников Нижнего Тагила, - рассказали в администрации.

Также во время мероприятия будет проходить акция, благодаря которой у посетителей будет возможность заполнить заявку на поиск солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.