В Солнечном микрорайоне четыре автобусных маршрута на два дня изменят маршрут

Общественный транспорт отправят по другому пути из-за строительных работ на улице Любви Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на два дня изменится схема движения четырех автобусных маршрутов в микрорайоне Солнечном. Как оказалось, 22 и 23 июня общественный транспорт под номерами 58, 63, 53 и 077 отправят по другому пути из-за строительных работ на улице Любви.

- Временно отменяются остановки «Счастливая», «Золотистый бульвар»; остановка «Чемпионов» на Золотистом бульваре в направлении ЖК Солнечный переносится на улицу Чемпионов, вводится остановка «Любви» на Лучистой, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что № 58 будет следовать по улицам Нескучной – Лучистой – Чемпионов, № 63 поедет до улицы Лучистой – Чемпионов.

Для маршрутов № 53 и № 077 будет отменен левый поворот с улицы Нескучной на улицу Лучистую.