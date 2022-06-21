В Екатеринбурге на три недели закроют участок Алма-Атинского переулка

Автомобилисты не смогут попасть на участок, где переулок пересекается с улицей Онежской, с 21 июля по 11 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на три недели ограничат движение автомобилистов по Алма-Атинскому переулку. Автомобилисты не смогут попасть на участок, где переулок пересекается с улицей Онежской, с 21 июля по 11 августа.

- Дорожники просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге строители на месяц закроют движение транспорта на улице Чкалова. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Шаумяна до Депутатской с 29 июня по 29 июля. Известно, что на этом отрезке будут проводить реконструкцию магистральной тепловой сети.

Транспорт будет направлен по улицам Шаумяна, Хасановской, Волгоградской, Громова.