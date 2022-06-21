Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге могут благоустроить уже в 2023 году

По словам Алексея Орлова, необходимо постараться, чтобы в федеральную программу вошли два проекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летний парк «Уралмаш», который находится в Екатеринбурге, могут благоустроить уже в 2023 году. Мэр Алексей Орлов во время отчета о своей работе в 2021 году пообещал депутату Алексею Вихареву, что все проведут на федеральные деньги.

- Мне очень нравится летний парк «Уралмаш». 240 тысяч екатеринбуржцев участвовали в голосовании за его благоустройство, 40% их отдали голоса за летний парк. Это заставляет нас просить помощи у федерального правительства, - отметил градоначальник во время заседания.

По словам Алексея Орлова, необходимо постараться, чтобы в федеральную программу вошли два проекта.

В конце мая в Екатеринбурге выбрали парк, который благоустроят в 2023 году. Им стал Преображенский парк в Академическом районе. За него проголосовали 120 тысяч человек.