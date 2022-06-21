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Общество21 июня 2022 10:23

Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге могут благоустроить уже в 2023 году

Мэр города пообещал, что на эти цели выделят федеральные деньги
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам Алексея Орлова, необходимо постараться, чтобы в федеральную программу вошли два проекта

По словам Алексея Орлова, необходимо постараться, чтобы в федеральную программу вошли два проекта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летний парк «Уралмаш», который находится в Екатеринбурге, могут благоустроить уже в 2023 году. Мэр Алексей Орлов во время отчета о своей работе в 2021 году пообещал депутату Алексею Вихареву, что все проведут на федеральные деньги.

- Мне очень нравится летний парк «Уралмаш». 240 тысяч екатеринбуржцев участвовали в голосовании за его благоустройство, 40% их отдали голоса за летний парк. Это заставляет нас просить помощи у федерального правительства, - отметил градоначальник во время заседания.

По словам Алексея Орлова, необходимо постараться, чтобы в федеральную программу вошли два проекта.

В конце мая в Екатеринбурге выбрали парк, который благоустроят в 2023 году. Им стал Преображенский парк в Академическом районе. За него проголосовали 120 тысяч человек.