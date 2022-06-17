В «Радуга Парке» в Екатеринбурге убрали большую часть аттракционов

Часть аттракционов убрали, часть - перенесли. Фото: "Радуга Парк"

В ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге убрали большую часть аттракционов на центральной аллее. Об этом «КП-Екатеринург» сообщили в торговом центре.

- Вообще люди возмущались, что у нас много старых аттракционов стоит посередине парка. Были и совсем древние некрасивые аттракционы. С ними мы попрощались навсегда. А те, которые получше переставили в конец парка, - рассказала Управляющая ТРЦ «Радуга Парк» Ксения Кармацких.– Теперь на центральной части нет ни одной карусели, только газон и шезлонги. Пока по газону ходить не нельзя, потому что мы его только постелили и ему нужно две недели, чтобы прижиться. Но 1 июля мы людей запустим.

По газону можно будет ходить с 1 июля. Фото: "Радуга Парк"

При этом у парка появилась новая концепция. Территорию разделят на зоны по позитивным эмоциям. Например, центральная аллея станет территорией релакса. Там можно будет расслабиться, понаблюдать за прудом и послушать шум деревьев.

Там, где стояли старые аттракционы, появились лежаки. Фото: "Радуга Парк"

На территории адреналина установят аттракционы для любителей острых ощущений. Там будут «Властелин небес» и «Маугли парк». На территории веселья разместят детские и семейные аттракционы: батуты, лабиринты, тюбинг, карусели и водные развлечения.

Посмотрите, на этих чудесных уточек. Фото: "Радуга Парк"

А на территория восторга будут аркадные аттракционы. Там установят новый тир. В нем будет две секции. Одна из них оформлена в стиле Дикого Запада, а другая будет со страйкбольным оружием. Также в парке будет территория воодушевления или экотропа. Она будет представлять собой большую тропинку без ступенек вокруг парка.