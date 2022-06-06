В Екатеринбурге перекроют улицу Бабушкина

На этом участке рабочие будут ремонтировать тепломагистраль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ограничат движение по улице Бабушкина с 10 июня по 28 августа. Об этом сообщает мэрия.

- В это время на участке рабочие будут ремонтировать тепломагистраль, - говорится в сообщении.

Улицу закроют специалисты ООО «УралРос». Движение будет ограничено на участке улицы Бабушкина от дома № 12 до дома № 16, от дома № 18 до дома № 22 и от дома № 24 до дома № 30.

Дорожники просят жителей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршрут. Кроме того, они пообещали после окончания работ восстановить элементы благоустройства.

Ранее тало известно, что в Екатеринбурге перекроют движение по улице Войкова с 15 по 30 июня. Там будут делать бытовую канализацию.