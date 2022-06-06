В Нижнем Тагиле ищут 14-летнего подростка, сбежавшего из дома

У мальчика при себе был телефон, но номер сейчас недоступен. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция ищет 14-летнего Дениса Гриня. Подросток 5 июня в 10:00 ушел из дома на улице Захарова. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- В подразделении по делам несовершеннолетних этого отдела подросток состоит на учете за неоднократное совершение самовольных уходов, - говорится в сообщении.

При этом стражи порядка уточнили, что у подростка не было конфликтов в семье. У мальчика при себе был телефон. Сейчас номер недоступен. Полицейские проверяют торговые центры, подъезды домов и другие популярные у подростков места.

На момент исчезновения Денис был одет в черный спортивный костюм, черную футболку и темно-синие кеды с белой подошвой.

Приметы:

Рост: 160 сантиметры

Волосы: светло-русые

Глаза: голубые

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, сообщить в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-65-02 или 8 (3435) 47-70-02.