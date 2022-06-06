Мэрия пытается продать молочную кухню Екатеринбурга

Сейчас на предприятии работают 14 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия выставила на аукцион муниципальное предприятие по производству детского питания и диетических пищевых продуктов «Уралбиомед» в Екатеринбурге. Об этом сообщил замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности.

При этом начальная стоимость молочной кухни составляет 37 миллионов рублей. Захаров рассказал, что сейчас на предприятии работают 14 человек. Здание «Уралбиомед» находится на улице Луначарского, 133.

Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга выставила на продажу недостроенное здание на улице Мусоргского, 6. Землю и здание выставили на торги за 130,5 миллиона рублей. Площадь земли достигает шести тысяч квадратных метров. На участке стоит одноэтажное строение. Сейчас работы в здании выполнены на 5%.