В Екатеринбурге собака с порезанной мордочкой обрела хозяина

Фото: телеграм-канал «Реабилитация Моти»

Собаку по кличке Мотя, у которой была травмирована мордочка, забрали в новый дом. Напомним, сотрудник промбазы Алексей увидел, что питомец, который жил с ними на территории организации был сильно покалечен. Тогда Алексей отвез собаку к ветеринару, где ей сделали срочную операцию.

Состояние пострадавшей улучшилось и теперь Алексей решил забрать Мотю к себе домой. Он сообщил, что екатеринбуржцы жертвуют на ее реабилитацию средства и беспокоятся о состоянии пострадавшей собаки. В настоящий момент Мотю долечивают ветеринары. После всех необходимых процедур Алексей заберет ее в дом.

- Сбор закрыт, но люди продолжают отправлять деньги. В общей сложности собрали больше 200 000 рублей. Мотю завтра заберу из стационара. Естественно, что ветеринары дадут все рекомендации по уходу. В дальнейшем будем советоваться со специалистами насчет восстановления мордочки. У меня дома живут две кошки, одна из которых с той же базы, что и Мотя. Теперь Мотя чувствует себя значительно лучше, она стала активнее и идет на поправку. Каждый вечер приезжаю в стационар, чтобы погулять с ней. Люди несут в клинику для Моти корм, игрушки. Мотя без меня в стационаре сильно скучает, - рассказывает «КП-Екатеринбург» владелец питомца Алексей.

Новый хозяин ходит на прогулку с Мотей и уже купил ей все необходимое. Кроме того, Алексей продолжает своими силами искать причины травмы Моти. Полицейские также ищут виновных.

- Сотрудники отдела полиции №6 зарегистрировали информацию о причинении увечий собаке. Служба участковых устанавливает обстоятельства и причины происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД.