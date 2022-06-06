В Екатеринбург обновили «Красную линию»

На новую линию потратили полтонны красной краски Фото: группа ВКонтакте "Красная линия Екатеринбурга"

В Екатеринбург в ночь с 4 на 5 июня обновили «Красную линию». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» проекта. Обновленный маршрут стал длиннее.

- В этот раз наносим уже обновленный маршрут общей длинной 9 километров, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Красная линия Екатеринбурга».

Как рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель проекта Вилена Петрищева, на маршруте по результатам общегородского голосования появились новые объекты, в том числе Ельцин Центр, Эрмитаж Урал и здание «РМК». По ее словам, на нанесение линии и удаление старых частей маршрута ушло 270 тысяч рублей. На новую линию потратили полтонны красной краски.

Отметим, что «Красная линия» появилась в Екатеринбурге больше десяти лет назад и уже успела стать важной частью туристической инфраструктуры города. Туристы из разных городов и стран могут осмотреть главные достопримечательности Екатеринбурга, прогуливаясь по ней.