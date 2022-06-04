В Екатеринбурге в аварии пострадала пассажирка такси

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем такси был 23-летний молодой человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Бардина и Чкалова столкнулись BMW и такси Kia Rio. В аварии пострадала пассажирка такси, сообщили «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД. Момент ДТП попал на видео.

- Водитель такси не предоставил преимущество в движении, - рассказали там.

В Госавтоинспекции отметили, что пассажирка получила сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости слева. Ее доставили в городскую больницу №23.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем такси был 23-летний молодой человек. Его стаж вождения составляет пять лет. Водителю BMW 27 лет. Его стаж – девять лет.

Ранее 23 апреля в центре Екатеринбурга столкнулись такси и трамвай. Это произошло на перекрестке улиц Малышева и Луначарского. К счастью, в аварии никто не пострадал.