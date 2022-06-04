Российская академия наук откроет в Екатеринбурге Уральский дом ученых

Открытие этого дома станет подарком к 300-летию академии в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российской академии наук (РАН) откроет в Екатеринбурге Уральский дом ученых в трехэтажном здании блока общего назначения института электрофизики УрО РАН. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Проект создания дома ученых обсудили губернатор Евгений Куйвашев и президент РАН Александр Сергеев на общем собрании членов академии в Москве.

- Он будет специализироваться на конгрессно-выставочной, инновационной и научно-образовательной деятельности. Мы открыты для конструктивных предложений и идей, для реализации интересных проектов совместно с научным сообществом, – рассказал про Уральский дом ученых глава региона.

Сергеев заявил, что открытие этого дома станет подарком к 300-летию академии в 2024 году. Кроме того, совместно с РАН власти Свердловской области создают наукград в Академическом районе Екатеринбурга. Там для ученых будут созданы комфортные условия для жизни и работы.