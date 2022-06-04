В Екатеринбурге женщина набрала кредитов и подарила мошенникам 4 млн рублей

Женщина перевела деньги через банкоматы на «безопасные счета» мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 60-летняя местная жительница поверила мошенникам, набрала кредитов на 3,9 миллионов рублей и перевела эти деньги им. Об этом сообщает городское УМВД.

- Гражданка рассказала полицейским историю своего общения с мошенниками. 23 мая на ее телефон поступил звонок якобы из банка. Звонившая девушка стандартно сообщила, что с карты клиентки пытаются снять деньги, - говорится в сообщении.

Для убедительности в мессенджер женщине прислали подтверждающий документ якобы с подписью, печатью и реквизитами Центробанка. Затем аферисты убедили екатеринбурженку, что для спасения финансового положения нужно сменить сим-карту и купить новый телефон, поддерживающий банковские приложения.

Затем женщина два дня ходила по банкам города, в которых на нее якобы оформили кредиты. По заверению мошенников, чтобы эти кредиты не ушли в чужие руки, ей нужно было самой оформить займы. При этом полученные деньги необходимо было перевести через банкоматы на «безопасные счета» мошенников.

Жительница Екатеринбурга поняла, что доверилась аферистам только через несколько дней. Она вспомнила, что слышала о таких случаях обмана в СМИ. 30 мая женщина обратилась в полицию.

По факту хищения возбудили уголовное дело по ч. 4. Ст. 159 УК РФ(Мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники полиции проводят по делу необходимые следственно-оперативные мероприятия.