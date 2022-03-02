В Нижнем Тагиле неизвестный украл iPhone медика из кабины автомобиля скорой помощи

Телефон был украден прямо из кабины автомобиля скорой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле утром, 1 марта, у фельдшера скорой помощи неизвестный украл iPhone, пока она оказывала помощь пациенту. Инцидент произошел возле магазина цветов на проспекте Вагоностроителей, 26,а. Телефон пропал прямо из кабины автомобиля скорой медицинской помощи.

- Просим откликнуться очевидцев данного происшествия. Возможно, этот момент попал вам на запись видеорегистратора или поблизости имеются камеры видеонаблюдения, - рассказал подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил». - Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, откликнитесь. Вознаграждение и конфиденциальность гарантируется.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали «КП-Екатеринбург», что в отделе полиции №17 по данному факту организована проверка.

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