В Нижнем Тагиле неизвестный украл iPhone медика из кабины автомобиля скорой помощи

Телефон был украден прямо из кабины автомобиля скорой медицинской помощи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле утром, 1 марта, у фельдшера скорой помощи неизвестный украл iPhone, пока она оказывала помощь пациенту. Инцидент произошел возле магазина цветов на проспекте Вагоностроителей, 26,а. Телефон пропал прямо из кабины автомобиля скорой медицинской помощи.
- Просим откликнуться очевидцев данного происшествия. Возможно, этот момент попал вам на запись видеорегистратора или поблизости имеются камеры видеонаблюдения, - рассказал подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил». - Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, откликнитесь. Вознаграждение и конфиденциальность гарантируется.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали «КП-Екатеринбург», что в отделе полиции №17 по данному факту организована проверка.
К ЧИТАТЕЛЮ
Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8912 050 91 07