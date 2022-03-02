Более 366 свердловчан с начала года привлечены к ответственности за нарушения хранения оружия

Специалистами было выявлено 25 нарушений правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала года проведено около 22 746 тысяч проверок условий хранения оружия владельцами. Специалистами было выявлено 25 нарушений правил в сфере оборота оружия и работе частной охранной деятельности. Более 366 свердловчан были привлечены к административной ответственности.

- Всего на территории Среднего Урала зарегистрировано более 79 981 тысяч владельцев оружия, которые имеют в собственности 149 042 единиц оружия, - рассказали в Росгвардии по Свердловской области. - Среди них гладкоствольного - 100 049, нарезного 30 206.

Также в Росгвардии напомнили, что с 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в законодательстве. Теперь медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием будет проводиться только медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения. Те, кто уже являются владельцами оружия должны проходить такое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.