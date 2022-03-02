Весенняя оттепель сменится похолоданием со снегопадами в Свердловской области

Циклон с севера Европейской территории России принесет похолодание в наш регион Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области весенняя оттепель сменится похолоданием со снегопадами. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по-прежнему вероятны плюсовые значения температуры, однако в ближайшее воскресенье в регион вернется зима.

- С севера Европейской территории России опустится циклон, который вместе со своим южным сателлитом образуют глубокую воронку низкого атмосферного давления, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - Обширный объединенный циклон охватит Урал и Западную Сибирь, вызовет значительные снегопады, порывистый ветер и последующее похолодание.

Синоптики прогнозируют, что начиная с воскресенья на Среднем и Южном Урале столбики термометров покажут ночью -15,-20 градусов, местами опустятся до -25 градусов, днем -6,-13 градусов. Такая температура воздуха продержится большую часть следующей недели.