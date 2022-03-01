Екатеринбуржца осудили на 5 лет за разбойные нападения на микрофинансы

Также с осужденного взыскали больше 395 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Сергею Иванову, которого признали виновным в разбойных нападениях на офисы микрофинансов и в мошенничестве с использованием служебного положения. Его отправили в колонию общего режима на пять лет и взыскали больше 395 тысяч рублей.

- В период с октября по декабрь 2020 года Иванов, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», похитил запасные части для автомобилей, принадлежащие указанной организации общей стоимостью свыше 458 тысяч рублей, - говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

Осужденный составлял требования на выдачу запчастей. В них он неправомерно вносил детали, забирал их на складе и распоряжался по своему усмотрению. Кроме того, в апреле 2021 года он совершил три нападения на офисы микрофинансовых организаций.

Он угрожал сотрудникам офисов применением насилия и складным ножом. Всего у микрофинансов Иванов украл больше 38 тысяч рублей.