В Екатеринбурге зооволонтеры спасли голубя, висящего вниз головой на дереве

Голубя забрала к себе домой местная жительница Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге в воскресенье, 27 февраля, зооволонтеры спасли голубя, висящего вниз головой на дереве в парке, примыкающем к улице Аптекарской. О птице, застрявшей лапкой в ветке, сообщила спасателю Евгению Зенкову местная жительница.

- Голубь висел на уровне 4 этажа на ветке лиственницы недалеко от ствола. Естественно, снять его не составило труда. На земле мы ножницами срезали нитку, которая плотно обмоталась вокруг лапы. Голубь все время махал крыльями и порывался от нас сбежать, - рассказал Евгений в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Когда голубя отпустили, улететь он не смог. Прихрамывая он попытался уйти от своих спасителей, но они решили, что опасно оставлять его в таком состоянии на улице. Заявительница забрала голубя к себе домой для наблюдения и выхаживания.