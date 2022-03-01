В Екатеринбурге появится новый антикризисный центр для женщин с детьми

Женщинам помогут составить план реабилитации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественная организация «Аистенок» купила в Екатеринбурге две квартиры, которые будут обустроены для жилья женщин с детьми в сложной жизненной ситуации. Помещения приобрели на деньги, собранные во время Екатерининской ассамблеи.

- Хотя это жилой фонд, пространство использовалось как офисное - была сделана перепланировка, демонтированы ванные. Мы будем делать ремонт, соединим обе квартиры, чтобы получилась общая гостиная, затем оборудуем в комнатах спальные места и закупим все необходимое для матерей с детьми, - рассказала руководитель МОО «Аистенок» Лариса Лазарева.

Планируется, что этой осенью антикризисный центр примет не менее пяти семей - мам с одним или двумя детьми. Женщинам помогут составить план реабилитации, чтобы они могли найти работу, вернуться к самостоятельной жизни - без помощи центра. Жить в центре они смогут от одного до шести месяцев.

Сейчас у «Аистенка» два таких центра: квартира, рассчитанная на проживание пяти семей единовременно и дом на девять семей.

Отметим, что за период существования проекта «Кризисное отделение для женщин с маленькими детьми» с 2010 года получили помощь 191 взрослый и 257 детей.