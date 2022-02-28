Власти Нижнего Тагила выделят больше 300 миллионов рублей на ремонт Молодежного театра

Строительство должно начаться уже в мае 2022 года. Фото: Молодежный театр Нижнего Тагила

Власти Нижнего Тагила выделять около 317,5 миллионов рублей на капитальный ремонт Молодежного театра. По данным, опубликованным на портале госзакупок, средства на это будут брать из федерального, областного и местного бюджетов.

Строительство должно начаться уже в мае 2022 года, а завершится в следующем году. За это время рабочие должны отремонтировать концертный зал, фойе, а также заняться монтажом сценического и светозвукового оборудования.

Напомним, что в Екатеринбурге отреставрируют Театр оперы и балета, который в 2018 году провел ребрендинг, обрел новое имя - Урал Опера Балет. Проект по реставрации театра будет стоить 24 миллиона, а его разработка продлится до 25 декабря 2022 года.