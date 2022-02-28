Свердловскую область накроет сильным ветром в первый день весны

В Свердловской области спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Ожидается, что в первый день весны его порывы будут достигать до 18 метров в секунду. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица.

- В период непогоды гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности. Находясь в помещении, стоит закрыть окна и отключить электроприборы, газ, а также перекрыть водопровод. Водителям необходимо быть максимально внимательными на дорогах, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Автолюбителям рекомендуют на время отказаться от дальних поездок, однако если отложить ее не получится, то необходимо взять с собой минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. О любых инцидентах необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.