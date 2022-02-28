Станции скорой помощи в Екатеринбурге передали 20 машин

В 2022 году власти хотят закупить 50 машин «скорой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд святой Екатерины передал станции скорой помощи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге 20 машин. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Такое решение благотворителями было принято после обращения к ним главы Екатеринбурга Алексея Орлова, связанного с эпидемиологической ситуацией в городе, - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов отметил, что в 2022 году власти хотят закупить 50 машин «скорой». Главврач станции Игорь Пушкарев заявил, что в начале текущего года количество автомобилей СМП достигло 168 единиц.

При этом 24,4% автопарка эксплуатируется уже больше пяти лет. После получения 20 новых машин к списанию подготовят 16 таких авто.

Ранее Фонд святой Екатерины несколько раз помогал станции СМП им. Капиноса. В прошлом году ей передали 55 машин скорой помощи. Также в 2021 году благотворители профинансировали установку кислородной станции и обучение сотрудников в ординатуре на кафедре скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета.