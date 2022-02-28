На месте работают сотрудники полиции и скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожном мосту на Сибирском тракте нашли труп мужчины. Об этом рассказала группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» подписчица.

- Недалеко от автосалона «Шкода» на железнодорожном мосту висит мертвый мужчина, - рассказала она сообществу.

Фото: telegram-канал Инцидент Екатеринбург

На месте работают полиция и скорая. Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.

- Следователями Центрального СУТ СКР выясняются обстоятельства гибели утром, 28 февраля в городе Екатеринбург вблизи остановочной платформы Лесотехническая мужчины, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Центральном МСУт УрФО.

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