На месте работают сотрудники полиции и скорой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На железнодорожном мосту на Сибирском тракте нашли труп мужчины. Об этом рассказала группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» подписчица.
- Недалеко от автосалона «Шкода» на железнодорожном мосту висит мертвый мужчина, - рассказала она сообществу.
Фото: telegram-канал Инцидент Екатеринбург
На месте работают полиция и скорая. Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.
- Следователями Центрального СУТ СКР выясняются обстоятельства гибели утром, 28 февраля в городе Екатеринбург вблизи остановочной платформы Лесотехническая мужчины, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Центральном МСУт УрФО.
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