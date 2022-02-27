Женщина, не приходя в сознание, скончалась в больнице. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле инкассаторская машина сбила молодую учительницу Эльнару Мамедову. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в субботу, 26 февраля, в 19:30 женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Ильича,1, когда на нее наехал автомобиль «ГАЗ-Практик 2964».

- В результате аварии 27-летнюю женщину с места дорожного происшествия госпитализировали в Центральную городскую больницу № 1, где медики у нее диагностировали, открытую черепно-мозговую травму, кома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

Женщина, не приходя в сознание, скончалась в больнице. Водитель «ГАЗ-Практик 2964» рассказал, что не заметил пешехода. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв. На него завели протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходу.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

Издание TagilCity пишет, что погибшая была учительницей школы №9. Ей не было даже 30 лет, она жила с мамой, мужа и детей нее не было.