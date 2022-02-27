Свердловчане смогут сдать бесплатный тест на выявление генетических заболеваний

Все анализы желающие смогут сдать бесплатно за счет регионального бюджета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане смогу сдать бесплатный тест на выявление генетических заболеваний. Как сообщает Правительство Свердловской области, в проекте принимают участие клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», Свердловский областной онкологический диспансер, а также Институт медицинских клеточных технологий.

При помощи молекулярно-генетических исследований специалисты смогут определить предрасположенность к таким заболеваниям, как муковисцидоз, наследственные болезни обмена веществ, спинальная мышечная атрофия (СМА) и злокачественные новообразования.

Все анализы желающие смогут сдать бесплатно за счет регионального бюджета. Проект будет длится в течение трех лет, за это время в медучреждениях планируется провести более 6 тысяч генетических исследований.