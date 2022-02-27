Предметы вернулись к немецким и чешским коллекционерам. Фото: Музей компьютеров и игр ВКонтакте

Уральский музей компьютеров и игр лишился всех иностранных экспонатов. По словам представителей музея, накануне все предметы вернулись к немецким и чешским коллекционерам.

— Это невосполнимая утрата, многие экспонаты были в единственном экземпляре у нас. Это НЕ означает закрытие музея, мы продолжим работу, но существенно скорректируем выставки, - пишут сотрудники.

Несмотря на это, в анти-музее до сих пор можно посетить интерактивные игровые зоны и пространства с приставками, при этом развлекательные мероприятия проводиться не будут. Новые залы, которые должны будут открыться в ближайшее время, потерпят ряд изменений.