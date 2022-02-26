В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

С карты потерпевшего похитили четыре тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 32-летнего сотрудника ЧОП, который живет в Шалинском районе. Его подозревают в хищении с чужой банковской карты четырех тысяч рублей. Мужчину уже дал признательные показания, сообщает городское УМВД.

- 22 февраля в отдел полиции № 9 обратился 24-летний местный житель, который сообщил об утере своей банковской карты и несанкционированном списании с нее порядка четырех тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Потерпевший рассказал, что потерял карту. Через какое-то время заметил, что с нее списывают деньги за покупки, которые он не совершал.

Задержанный объяснил, что нашел кредитку потерпевшего на улице Соболева. После этого он решил похитить с нее средства. На 32-летнего сотрудника ЧОП завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.