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Происшествия26 февраля 2022 17:22

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Им оказался 32-летний сотрудник ЧОП
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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С карты потерпевшего похитили четыре тысячи рублей

С карты потерпевшего похитили четыре тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 32-летнего сотрудника ЧОП, который живет в Шалинском районе. Его подозревают в хищении с чужой банковской карты четырех тысяч рублей. Мужчину уже дал признательные показания, сообщает городское УМВД.

- 22 февраля в отдел полиции № 9 обратился 24-летний местный житель, который сообщил об утере своей банковской карты и несанкционированном списании с нее порядка четырех тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Потерпевший рассказал, что потерял карту. Через какое-то время заметил, что с нее списывают деньги за покупки, которые он не совершал.

Задержанный объяснил, что нашел кредитку потерпевшего на улице Соболева. После этого он решил похитить с нее средства. На 32-летнего сотрудника ЧОП завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.