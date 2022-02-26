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Общество26 февраля 2022 7:05

В Екатеринбурге полиция с понедельника будет проверять освободившихся заключенных

Пять дней в городе будет идти профилактическая операция «Надзор»
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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В городе под административным надзором находятся 940 граждан

В городе под административным надзором находятся 940 граждан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 28 февраля по 4 марта в Екатеринбурге будет проходить профилактическая операция «Надзор». Пять дней полиция будет проверять как освободившиеся заключенные и те, кто находится под административным надзором, соблюдают ограничения. Об этом сообщает городское УМВД.

- В проведении операции задействованы сотрудники подразделений участковых уполномоченных, уголовного розыска, ОЭБ и ПК, по делам несовершеннолетних, а также комплексных сил полиции – ППСП, ДПС ГИБДД, - говорится в сообщении.

Мероприятие направлено на предупреждение совершения поднадзорными преступлений. На сегодняшний день в Екатеринбурге под административным надзором находятся 940 граждан. Еще 1 018 человек формально попадают под проверку. Кроме того, стражи порядка будут устанавливать местонахождение тех, кто уклоняется от административного надзора.

В полиции отметили, что стражи порядка ежедневно проверяют по месту жительства лиц, состоящих под административным надзором, и освободившихся из мест лишения свободы. Также внимание уделяют несовершеннолетним, состоящим на учете в ПДН.