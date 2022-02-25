В Екатеринбурге полицейские поймали парня с крупной партией наркотиков

Ранее задержанный не был судим и проблем с законом не имел Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, которого подозревают в крупном сбыте наркотиков. Все произошло вечером 23 февраля, когда наряд ППС заметил подозрительного парня. Во время осмотра 30-летнего уральца были найдены координаты закладок с неизвестным веществом.

- При осмотре участка местности в переулке Волчанском полицейские обнаружили порядка 20 закладок. Впоследствии экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством метилэфедрон. Общий вес изъятого составил 2,07 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Доставленный в отделение мужчина признался, что он хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта. Ранее он не был судим и проблем с законом не имел. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.