Мэр Екатеринбурга поручил коммунальщикам усилить уборку тротуаров и крыш домов

В последние дни в уборке города задействованы около 200 единицы техники и 369 дорожных рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал коммунальщиков усилить уборку тротуаров и крыш домов с учетом весеннего потепления. Градоначальник напомнил, что из-за перепада ночных и дневных температур нужно исключить появление наледи.

- Сейчас стоит достаточно теплая погода. Необходимо провести работу в отношении организаций, осуществляющих управление домами. Должна быть еще и административная ответственность в отношении этих организаций, - отметил Алексей Орлов.

Он также добавил, что коммунальщикам нужно внимательно и грамотно использовать противогололедные материалы на тротуарах и пешеходных переходах.

В последние дни в уборке города задействованы около 200 единицы техники и 369 дорожных рабочих. Только 24 февраля из города было вывезено чуть больше восьми тонн снежной массы. Механизаторы районных ДЭУ использовали восемь тонн противогололедных материалов и 5,7 тонны фракционного песка.