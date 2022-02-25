В Екатеринбурге на строительство трамвайной ветки в Солнечном микрорайоне потратят почти два миллиарда

Строительство планируется завершить до конца 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге власти ищут подрядчика, который займется реконструкцией трамвайной ветки в Солнечном микрорайоне. Планируется, что на эти цели будет выделено 1.8 миллиарда рублей, его уже разместили на сайте государственных закупок.

Также в планы входит ремонт участка 2-й Новосибирской от Окружной до реки Патрушихи.

- Новую трамвайную линию в Солнечном будут строить за счет инфраструктурных кредитов. В настоящий момент уже ведутся работы по расширению до 4-х полос, скоро специалисты приступят непосредственно к строительству трамвайной линии, - рассказали в пресс-службе «Форум-групп».

Пропускная способность ветки — 2,5 тысячи пассажиров в час. Строительство планируется завершить до конца 2023 года. Первые трамваи пройдут по новой ветке в Солнечном уже в начале 2024 года.