В Екатеринбурге умерла заслуженный тренер по художественной гимнастике Ирина Симоненкова

Фото: пресс-служба школы олимпийского резерва № 1

В Екатеринбурге скончалась заслуженный тренер России и мастер спорта СССР по художественной гимнастике Ирина Викторовна Симоненкова. Ее не стало 21 февраля. Она готовила будущих спортсменов еще с 1975 года. В числе ее воспитанниц обладательницы золотых наград олимпийских игр Ирина Зильбер и Елена Мурзина.

За достигнутые высокие спортивные результаты в 2000 году Ирине Симоненковой было присвоено высокое звание «Заслуженный тренер Российской Федерации». Также среди ее наград медаль Петра Великого почетные грамоты: Всероссийской федерации художественной гимнастики и другие, рассказали в школе олимпийского резерва № 1.

Напомним, в Нижнем Тагиле в декабре прошлого года на 67 году жизни скончался старший тренер отделения прыжков на лыжах с трамплина Александр Павлович Байбородов. Причиной его смерти называют продолжительную болезнь, с которой он не сумел справиться, его не стало 13 декабря.