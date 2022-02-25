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Общество25 февраля 2022 11:50

В Екатеринбурге умерла заслуженный тренер по художественной гимнастике Ирина Симоненкова

Специалист готовил будущих спортсменов с 1975 года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба школы олимпийского резерва № 1

Фото: пресс-служба школы олимпийского резерва № 1

В Екатеринбурге скончалась заслуженный тренер России и мастер спорта СССР по художественной гимнастике Ирина Викторовна Симоненкова. Ее не стало 21 февраля. Она готовила будущих спортсменов еще с 1975 года. В числе ее воспитанниц обладательницы золотых наград олимпийских игр Ирина Зильбер и Елена Мурзина.

За достигнутые высокие спортивные результаты в 2000 году Ирине Симоненковой было присвоено высокое звание «Заслуженный тренер Российской Федерации». Также среди ее наград медаль Петра Великого почетные грамоты: Всероссийской федерации художественной гимнастики и другие, рассказали в школе олимпийского резерва № 1.

Напомним, в Нижнем Тагиле в декабре прошлого года на 67 году жизни скончался старший тренер отделения прыжков на лыжах с трамплина Александр Павлович Байбородов. Причиной его смерти называют продолжительную болезнь, с которой он не сумел справиться, его не стало 13 декабря.