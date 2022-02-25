На Сортировке в магазине «Яблоко» посетитель ударил ножом охранника

Нападавший попал на записи камер видеонаблюдения. Фото: группа "Район Сортировка" в ВК

В Екатеринбурге в районе Сортировки в супермаркете «Яблоко» мужчина ударил ножом в грудь сотрудника магазина.

На кадрах видео видно, что мужчина в зеленой куртке во время конфликта достал складной ножик, который ранил охранника. Информация об этом появилась в группе «Район Сортировка» в ВК.

После удара охранник сел на корточки, после чего нападавшего от пострадавшего отогнал другой посетитель магазина.

- По данному факту сотрудниками отдела полиции № 10 проводится проверка. Сыщики уголовного розыска устанавливают личность гражданина, причинившего телесные повреждения сотруднику охраны. По результатам разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.