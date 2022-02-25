В Первоуральске будут судить водителя лесовоза, переехавшего рабочего

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске будут судить 42-летнего водителя лесозаготовительной машины - уроженца республики Башкортостан, переехавшего рабочего. Мужчина попал под колеса технике, упав с капота. От полученных травм он скончался.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Все произошло 18 октября 2021 года, когда обвиняемый с двумя знакомыми - обрубщиком сучьев и разнорабочим распивал алкоголь на делянке, расположенной возле поселка Северка. Спустя некоторое время обвиняемый с одним из знакомых поехали встречать второго, который ранее ушел в магазин.

Когда они добрались до товарища, водитель посадил обоих мужчин на переднюю часть капота машины. В итоге один из них не удержался и упал.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд. Обвиняемый признал свою вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.