В Нижнем Тагиле против полицейского возбудили уголовное дело

Силовика подозревают в мошеннических действиях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижнем Тагиле сотрудника Управления собственной безопасности полиции обвиняют в мошеннических действиях с использованием служебного положения. Против него возбудили уголовное дело. Об этом пишет TagilCity.ru.

По данным издания, сотрудники полиции мог получить от своих коллег из ГИБДД 50 тысяч рублей за обещание не составлять материал о взятке на сотрудников госавтоинспекции. Сотрудник УСБ полиции узнал, что сотрудники ГИБДД не стали привлекать водителя за вождение в пьяном виде. В итоге был вынесен отказ по материалу о взятке.

Силовику грозит срок до 6 лет. Дело рассматривается в следственном управлении СКР РФ по Тагилстроевскому району.